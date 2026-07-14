تواصل أمانة منطقة عسير تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية للحد من ظاهرة البيع الجائل، وتعزيز الامتثال للأنظمة والمحافظة على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري. وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة المسائية نفذت جولات ميدانية استهدفت مواقع انتشار الباعة الجائلين، وأسفرت عن مصادرة 2,988 كيلوغراماً من الفواكه والخضار المعروضة بطرق مخالفة وعشوائية ومجهولة المصدر، كانت تُدار من قبل عمالة سائبة. وأفادت بأن الكميات المصادرة سُلِّمت إلى جمعية حفظ النعمة للاستفادة منها وفق الإجراءات المعتمدة بما يُسهم في دعم العمل الخيري والحد من هدر الغذاء. وأكّدت أمانة منطقة عسير استمرار حملاتها الرقابية اليومية على مواقع البيع الجائل والأسواق، بما يعزز الامتثال للأنظمة ويحافظ على الصحة العامة ويرتقي بجودة الخدمات والمشهد الحضري، داعية الجميع إلى شراء حاجاتهم من المنافذ النظامية المرخصة حفاظاً على سلامة المستهلك.