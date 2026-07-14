أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، ليكون مرجعًا موحدًا يساعد الجهات الحكومية والخاصة على تبني التقنيات الذكية بصورة آمنة ومسؤولة، عبر منهجية متكاملة لتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها.



ويأتي الإطار استجابة للتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يحمله من مخاطر تختلف عن الأنظمة التقليدية، مثل تغيّر أداء النماذج وصعوبة تفسير سلوكها.



ويرتكز الإطار على سبعة مبادئ أساسية تشمل: النزاهة والإنصاف، الخصوصية والأمن، الإنسانية، الموثوقية والسلامة، الشفافية وقابلية التفسير، المساءلة والمسؤولية، والمنافع الاجتماعية والبيئية. كما يصنّف مخاطر الذكاء الاصطناعي في سبعة أنواع رئيسية هي: مخاطر الخصوصية وحماية البيانات، مخاطر الأمن السيبراني، مخاطر النزاهة والإنصاف، مخاطر الموثوقية والسلامة، مخاطر الشفافية وقابلية التفسير، مخاطر المساءلة والمسؤولية، والمخاطر الاجتماعية والبيئية.



وتضمّن الإطار سيناريو تطبيقيًا يوضح كيفية تطبيق منهجية إدارة المخاطر في بيئات العمل الحكومية، بما يساعد الجهات على تقييم مخاطر النماذج ومعالجتها بصورة عملية. ويأتي هذا الإطار ضمن جهود سدايا لترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتمكين الجهات الوطنية من تبنيه، دعمًا لمنظومة الابتكار الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.