تحولت منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في غرب الهند إلى مسرح لحادثة مأساوية، بعدما انهارت كميات ضخمة من القمامة بفعل الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى مصرع تسعة عمال كانوا داخل مبنى إداري تابع للمحطة، وفق ما أعلنته الجهة المشغلة للمنشأة.

ووقعت الحادثة في منشأة «أنتوني ويست» الواقعة على أطراف مدينة بونه، حيث تسببت الأمطار المتواصلة في انهيار آلاف الأطنان من النفايات المتراكمة في مكب مجاور، ما أدى إلى انهيار جزء من المبنى واحتجاز 23 شخصًا بداخله.

وقالت الشركة المشغلة في بيان إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج 14 شخصًا أحياء، فيما لقي تسعة آخرون مصرعهم جراء الحادثة، موضحة أن الظروف الجوية الصعبة عرقلت عمليات البحث والإنقاذ، وصعّبت وصول فرق الطوارئ إلى العالقين تحت الأنقاض.

وعقب الحادثة، أوقفت إدارة المنشأة عملياتها مؤقتًا، إلى حين الانتهاء من عمليات التقييم الهندسي للموقع واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.

وتشهد الهند خلال موسم الرياح الموسمية، الذي يمتد من يوليو إلى سبتمبر، حوادث متكررة لانهيار المباني والمنشآت، خصوصا في المواقع القديمة أو غير القادرة على تحمل تأثيرات الأمطار الغزيرة.

ويحذر علماء المناخ من أن التغير المناخي يسهم في زيادة حدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة في الهند، فيما يشير خبراء الأرصاد إلى احتمال تأثر الأنماط المناخية المعتادة بظاهرة «إل نينيو» خلال الفترة القادمة.