أعلنت شركة OpenAI، بدء طرح عائلة نماذج GPT-5.6 تدريجياً لمستخدمي ChatGPT، بعد انتهاء مرحلة المعاينة التي اقتصرت على عدد محدود من المستخدمين، بهدف إتاحة أحدث تقنياتها لشريحة أوسع حول العالم.

وتضم العائلة الجديدة 3 نماذج تختلف في مستويات الأداء والكفاءة، بما يلبي حاجات المستخدمين الأفراد والشركات والمطورين، مع تحسينات في مجالات البرمجة والبحث وتحليل البيانات، وإنجاز المهام المعقدة بسرعة ودقة أكبر.

وأوضحت الشركة، أن عملية الإطلاق تتم على مراحل، لذلك قد يتأخر ظهور النماذج الجديدة في بعض الحسابات بحسب المنطقة ونوع الاشتراك، فيما يحصل مشتركو الخطط المدفوعة على مزايا إضافية مقارنة بالمستخدمين المجانيين.

وأكدت OpenAI، أن GPT-5.6 يوفر كفاءة أعلى في استهلاك الموارد، إلى جانب تعزيز معايير الأمان والحد من إساءة الاستخدام، في إطار خطتها لتطوير نماذج أكثر قدرة وموثوقية، مع استمرار إتاحتها عبر منصة ChatGPT، وواجهة البرمجة (API).