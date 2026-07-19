ثمة أشياء صغيرة في حياتنا تبدو عادية للوهلة الأولى، لكنها تحمل في داخلها قدرة كبيرة على صناعة المزاج الجميل وبث الهدوء النفسي. ومن بين هذه التفاصيل اليومية يأتي مشهد قهوة الصباح مصحوباً بصوت فيروز، ذلك الثنائي الذي نجح عبر عقود طويلة في أن يصبح جزءاً من ذاكرة أجيال كاملة.

فالصباح ليس مجرد بداية ليوم جديد، بل مساحة هادئة يعيد فيها الإنسان ترتيب أفكاره واستعادة طاقته قبل الانطلاق إلى مشاغل الحياة. وفي هذه اللحظات تحديداً، تفرض القهوة حضورها باعتبارها رفيقة التأمل الأولى. وما إنْ تفوح رائحة البن من الفنجان حتى يبدأ المشهد بالاكتمال مع صوت فيروز الذي ينساب برقة في المكان، حاملاً معه جرعة من الهدوء والحنين والجمال.

ربما لا يوجد تفسير علمي لهذا الارتباط الوثيق بين فيروز والصباح، لكنه ارتباط تشكّل عبر الزمن حتى أصبح جزءاً من الثقافة اليومية لكثير من الناس. فحين تصدح أغنيات مثل «نسم علينا الهوى» أو «سألوني الناس» أو «صباح ومسا»، يشعر المستمع وكأن اليوم يبدأ بإيقاع أكثر هدوءاً وتوازناً، بأغنيات لا تفرض نفسها بصخب، بل تتسلل إلى الروح بهدوء يشبه ضوء الشمس حين يدخل من نافذة مفتوحة.

في زمن أصبحت الأخبار السريعة والإشعارات المتلاحقة تسرق الكثير من لحظات السكينة، يبقى فنجان القهوة مع فيروز أشبه بفسحة يومية يستعيد فيها الإنسان علاقته بنفسه. دقائق قليلة تكفي لتمنح العقل فرصة للتأمل، وللقلب فرصة للهدوء، وللروح مساحة من الصفاء، قبل أن تبدأ معركة التفاصيل اليومية.

لهذا لا تبدو قهوة الصباح مع فيروز مجرد عادة عابرة.. هي طقس إنساني جميل يجمع بين دفء المذاق وعذوبة الصوت، طقس يؤكد أن السعادة لا تحتاج إلى أشياء كبيرة، وأن أجمل البدايات أحياناً تبدأ من فنجان وأغنية تتردد بهدوء في أرجاء المكان.