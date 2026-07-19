تشهد سماء منطقة الحدود الشمالية، خلال هذه الليالي ظهور مثلث الصيف، وهو تشكيل سماوي بارز يتكون من ثلاثة من ألمع نجوم السماء: النسر الواقع (Vega)، والطائر (Altair)، وذنب الدجاجة (Deneb). ويتميز بسهولة رؤيته بالعين المجردة بعد غروب الشمس، رغم أنه ليس كوكبة نجمية.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن مثلث الصيف يُعد من أبرز معالم السماء في فصل الصيف، وأن هذه النجوم تظهر متباعدة لتشكل مثلثًا كبيرًا يسهل تمييزه بالعين المجردة بعد حلول الظلام.

وكان يُستخدم قديمًا للاستدلال على الاتجاهات ومواسم السنة، كما يساعد هواة الفلك في التعرف على الكوكبات والنجوم المحيطة به.

وتوفر منطقة الحدود الشمالية ظروفًا مثالية لرصد هذه الظاهرة، بفضل صفاء الأجواء وانخفاض التلوث الضوئي، مما يتيح أيضًا مشاهدة الشريط المضيء لمجرة درب التبانة في المواقع البعيدة عن الإضاءة، ليمنح الراصدين تجربة فلكية مميزة طوال أشهر الصيف.