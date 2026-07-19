أعلنت شركة «ترمب ميديا»، المالكة لمنصة «Truth Social»، إطلاق خدمة جديدة باسم Truth API، تتيح للمؤسسات المالية وشركات التداول الوصول الفوري إلى منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطوة تستهدف توسيع مصادر إيرادات الشركة والاستفادة من التأثير الكبير لمنشوراته في الأسواق المالية.

ومن المقرر، أن تبدأ الخدمة مطلع أغسطس القادم، إذ توفر تدفقًا مباشرًا للمنشورات عبر واجهة برمجة تطبيقات (API)، بما يمنح المشتركين وصولًا أسرع من الإشعارات التقليدية، إلى جانب أرشيف كامل للمنشورات منذ عام 2022.

وتستهدف الخدمة شركات التداول عالي التردد التي تعتمد على خوارزميات تستجيب للأخبار فور صدورها، خصوصًا أن منشورات ترمب كثيرًا ما أثرت في تحركات أسواق الأسهم والطاقة والعملات خلال السنوات الماضية.

ولم تكشف الشركة عن قيمة الاشتراك، لكنها أكدت توقيع اتفاقيات مع عدد من العملاء قبل الإطلاق الرسمي. وأثارت الخطوة تساؤلات بشأن تضارب المصالح، في ظل امتلاك عائلة ترمب الحصة الأكبر في الشركة، وما يترتب على ذلك من تأثير في الأسواق المالية.