لم تكن تلك الليلة في عروس الشمال المغربي طنجة كغيرها من الليالي؛ إذ تحول شجار مفاجئ في لحظات معدودة إلى فاجعة هزت أركان المدينة وأعادت إلى الواجهة كابوس العنف الذي يؤرق الشارع المغربي. ففي تفاصيل مؤلمة لشاب لم يتجاوز الـ25 من عمره، أدت مشادة كلامية مع أحد الأشخاص إلى مواجهة دامية انتهت بطعنة غادرة استقرت مباشرة في قلبه، ليرديه قتيلاً في مكان الحادث قبل أن يلوذ الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة، مخلفاً وراءه حالة من الذهول بين السكان.

وفور وقوع الجريمة، استنفرت الأجهزة الأمنية وجرت معاينة المكان وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب وملابسات الخلاف، بالتوازي مع حملات تمشيطية مكثفة لتعقب الجاني وتوقيفه.

وأشعلت الفاجعة موجة من الغضب والاستياء العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المدنية المغربية، وسط صيحات متصاعدة تطالب بضرورة الردع وتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم العنف. وما زاد من وطأة الحادثة وأعاد فتح الجدل الساخن حول دوافع تصاعد الجريمة، هو تزامنها مع فاجعة أخرى شهدتها مدينة البروج بإقليم سطات أخيراً، بعدما أقدم زوج على إزهاق روح زوجته وطعن صهره وجاره، في سلسلة حوادث دماء مأساوية باتت تستدعي الوقوف عندها بقوة.