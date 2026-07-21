يبدو أن المقارنات والصراعات الكروية بين الأسطورتين كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، على مدار التاريخ والمقارنات حول الأفضل بين هذا وذاك ستنتقل إلى العنصر النسائي خصوصاً بين جورجينا خطيبة «الدون» وأنتونيلا زوجة «البرغوث»، أي بمعنى «كيد نساء».



وأثارت جورجينا جدلاً وتفاعلاً واسعاً عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين، بعدما احتفلت بالإنجاز عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام».



وجاء هذا التفاعل رغم صداقتها المعروفة مع أنتونيلا، إذ تحرصان على تبادل الدعم والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وبعد ساعات من تتويج «لا روخا» باللقب العالمي، نشرت جورجينا، التي تحمل الجنسية الإسبانية، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» احتفالاً بفوز منتخب بلادها بكأس العالم.



وسرعان ما حظيت الصورة بتفاعل واسع من متابعيها، إذ انهالت عليها آلاف الإعجابات والتعليقات التي هنأت المنتخب الإسباني بالتتويج، بينما أشاد كثيرون بمشاركة جورجينا هذه اللحظة التاريخية مع جمهورها.



وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسيرات تربط احتفال جورجينا بخروج ليونيل ميسي من البطولة دون الاحتفاظ باللقب، معتبرين أن ذلك قد يصب في سياق المنافسة التاريخية بين ميسي ورونالدو.