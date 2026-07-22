في مفاجأة قلبت كل التوقعات، اكتشف زوجان أمريكيان أن رحلتهما السياحية انتهت داخل غرفة الولادة، بعدما أخبر الأطباء الأم بأنها دخلت المخاض، رغم أنها لم تكن تعلم طوال الأشهر الماضية أنها حامل.

وكانت لورين سيوينسكي وزوجها غاري ديفيد غلين قد وصلا إلى ولاية فلوريدا تمهيداً لانطلاق رحلة بحرية، قبل أن تشعر لورين بآلام شديدة في البطن دفعتها إلى التوجه إلى مستشفى «إتش سي إيه فلوريدا براندون» للاطمئنان على حالتها الصحية.

لكن المفاجأة كانت داخل قسم الطوارئ، حيث أبلغها الأطباء بأنها ليست مصابة بوعكة صحية كما اعتقدت، بل دخلت بالفعل في مرحلة المخاض، وأن ولادة طفلها باتت وشيكة.

وبعد ساعات قليلة، أنجبت طفلاً أطلقت عليه اسم «سيباستيان»، لتنتهي الرحلة التي كانت مقررة إلى المكسيك بالعودة إلى المنزل بصحبة فرد جديد في العائلة.

وأكد الزوجان أنهما لم يلاحظا طوال الأشهر الماضية أي مؤشرات واضحة تدل على وجود حمل، كما لم يتوقعا أن تكون آلام البطن التي شعرت بها لورين بداية لعملية الولادة.

ورغم غرابة الواقعة، فإن الأطباء يشيرون إلى أن هذه الحالة معروفة طبياً باسم «الحمل الخفي»، وهي حالة قد لا تدرك فيها المرأة أنها حامل إلا في مراحل متأخرة، وقد لا يُكتشف الحمل إلا مع بدء المخاض.

وتوضح مراجعة علمية نُشرت في دورية «كيس ريبورتس إن وومنز هيلث» أن دراسة سكانية أُجريت في برلين أظهرت أن نحو حالة حمل واحدة من بين كل 475 حالة لا تُكتشف حتى الأسبوع الـ20، فيما تبقى حالة واحدة تقريباً من كل 2500 حالة دون تشخيص حتى موعد الولادة.

ويُرجع الباحثون ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها غياب أعراض الحمل المعتادة أو ضعفها، أو استمرار نزيف يشبه الدورة الشهرية، أو عدم بروز البطن بشكل واضح، إضافة إلى تفسير حركة الجنين على أنها اضطرابات في الجهاز الهضمي، وهو ما قد يؤخر اكتشاف الحمل حتى لحظة الولادة.