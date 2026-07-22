تحولت ليلة زفاف في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى قضية جنائية، بعدما وُجهت اتهامات لعريس بالاعتداء الجنسي على إحدى المدعوات للحفل، قبل أن تكشف نتائج فحوصات الحمض النووي تطابقاً مع عينات جرى جمعها خلال التحقيقات.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ميرور»، فقد ألقت السلطات القبض على زاكاري بروتي (38 عاماً)، ووجهت إليه عدة تهم من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي، على خلفية واقعة تعود إلى 17 أكتوبر 2025.

وتشير وثائق القضية إلى أن شرطة منطقة بونوفيل بدأت التحقيق بعد تلقي بلاغ من مستشفى جيتيسبيرغ، حيث خضعت امرأة لفحص طبي متخصص عقب إبلاغها عن تعرضها لاعتداء جنسي.

وأفادت الضحية -وفقاً لما ورد في التحقيقات- بأنها كانت من بين المدعوين إلى حفل زفاف بروتي، وكان من المقرر أن تقضي الليلة في منزل بمدينة جيتيسبيرغ برفقة عدد من الضيوف الآخرين.

وأضافت في إفادتها أنها بعد توجه الجميع للنوم، بقيت بمفردها مع العريس، الذي اتهمته بالبدء في الاعتداء عليها دون موافقتها، مشيرة إلى أنها فقدت وعيها لاحقاً، قبل أن تستيقظ في صباح اليوم التالي داخل غرفة لم تكن تعرفها، بينما كانت ملابسها ملقاة على الأرض.

وخلال التحقيقات، رفض بروتي الإدلاء بتعليق عند مواجهته من قبل المحققين، إلا أن نتائج المختبر الجنائي شكلت عنصراً رئيسياً في القضية، بعدما أظهرت تحاليل الحمض النووي تطابق العينات المأخوذة من الفحص الطبي مع ملفه الجيني بنسبة احتمالية تفوق 95 مليار مرة مقارنة بأي شخص آخر.

ومثل المتهم أمام المحكمة في 16 يوليو 2026، وأُفرج عنه بكفالة مالية قدرها 50 ألف دولار، على أن يعود للمثول أمام القضاء في جلسة استماع مقررة في 12 أغسطس القادم.

ولا تزال القضية قيد الإجراءات القضائية، فيما سيحدد المسار القانوني اللاحق بعد استكمال جلسات المحكمة.