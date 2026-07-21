وسعت «قوقل» قدرات منصة Google Vids، بإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء نسخة رقمية ناطقة تحاكي مظهرهم وصوتهم، في خطوة تستهدف تسهيل إنتاج مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي للاستخدامات المهنية والمؤسسية. وتعتمد الميزة على صورة شخصية وتسجيل صوتي قصير لإنشاء «أفاتار» رقمي، يظهر في الفيديو بصوت المستخدم وهيئته، مع ربط النسخة الرقمية بحساب «قوقل» عبر آلية تحقق تضمن استخدامها من قبل صاحبها فقط، إلى جانب تضمين علامة مائية غير مرئية بتقنية SynthID، لتعزيز موثوقية المحتوى والحد من إساءة الاستخدام.

كما أدمجت الشركة نموذج Gemini Omni داخل Google Vids، ما يتيح إنشاء مقاطع فيديو انطلاقاً من أوامر نصية وصور مرجعية، مع إمكانية تعديل الخلفيات، وتحسين الإضاءة، وإضافة المؤثرات البصرية، وإجراء تعديلات متتابعة دون الحاجة إلى إعادة إنتاج الفيديو بالكامل. وتستهدف «قوقل» من هذه التحديثات تحويل Google Vids من أداة للعروض التقديمية إلى منصة متكاملة لإنتاج الفيديو، بما يعزز تنافسها مع أبرز خدمات صناعة المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.