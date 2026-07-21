في واقعة مُفجعة، شيع أهالي قرية مصرية جثامين 4 ضحايا لقوا مصرعهم في حادثة مأساوية، حيث لقي أربعة عمال مصرعهم، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، في حادثة سير مروعة وقعت بمركز إدكو بمحافظة البحيرة شمال مصر، أثناء توجههم إلى عملهم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الضحايا كانوا في طريقهم إلى إحدى المزارع قبل أن تتعرض المركبة التي تقلهم لحادثة أسفرت عن وفاتهم في موقع الحادثة، فيما دفعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن عقب استكمال المعاينات.

وأسفرت التحريات الأولية عن أن الحادثة وقعت نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة النقل «تريلا»، ما أدى لاصطدامه بالسيارة الأخرى.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى إدكو المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الملابسات، وقررت ندب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع التصادم.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، خصوصاً بعد الكشف عن أن ثلاثة من الضحايا ينتمون إلى أسرة واحدة، وسط مطالب بتوفير مزيد من إجراءات السلامة للعاملين الذين يستخدمون وسائل نقل جماعية للوصول إلى مواقع العمل الزراعي.

وتواصل الأجهزة الأمنية جمع أقوال الشهود وفحص المركبة للوقوف على الأسباب الفنية للحادثة، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي وإحالته إلى النيابة العامة.