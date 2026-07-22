كشف تقرير صحفي عن اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمفاوضات نادي بشكتاش للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أردوغان يطلب تقريراً مفصلاً

وبحسب صحيفة «سوزجو» التركية، فقد تواصل أردوغان مع رئيس نادي بشكتاش سردال أدالي لطلب تقرير مفصل عن سير المفاوضات، ويشير اهتمام الرئيس التركي بهذه الصفقة إلى أهميتها الرياضية، فضلاً عن قيمتها الوطنية، ومن المتوقع أن يُسهم الدعم الحكومي غير المباشر في مساعدة النادي على الوفاء بالالتزامات المالية الضخمة المطلوبة لإتمام الصفقة.

صلاح يستعد للسفر إلى إسطنبول

ووفقاً للصحفي التركي الشهير أردوغان أقطاش، يستعد محمد صلاح للسفر إلى إسطنبول، لمناقشة التفاصيل النهائية للعقد.

وفي حال إتمام الصفقة، فستصبح الأكبر في تاريخ كرة القدم التركية من حيث القيمة التسويقية والصورة الإعلامية، وتهدف إدارة بشكتاش، من خلال هذه الصفقة، إلى تعزيز مكانة النادي ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على الساحة الأوروبية.

مسيرة تاريخية مع ليفربول

وغادر محمد صلاح «الريدز» هذا الصيف، بعد مسيرة استمرت تسعة أعوام، قاد خلالها الفريق للعودة إلى منصات التتويج، وحقق العديد من الأرقام القياسية.