أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) أن بلاده تنتصر في الحرب مع إيران، موضحاً أن طهران غير مستعدة بعد لعقد اتفاق.



قال ترمب: الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مضيق هرمز، موضحاً أن بلاده تنتصر في الحرب مع إيران.



وأشار إلى أن القوات الأمريكية تضرب إيران بقوة شديدة، وأن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.



وأضاف: إيران ليست مستعدة بعد لعقد اتفاق، لكنها ستكون مستعدة لذلك قريباً جداً.



وفي الشأن الاقتصادي، قال ترمب إن التضخم تراجع بشكل كبير، متوقعاً انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أيضاً.



في غضون ذلك، نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مزاعم بحرية الحرس الثوري الإيراني بأنها تسيطر على الدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، مؤكدة أن تلك المزاعم «غير صحيحة».



وأوضحت «سنتكوم» أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة العبور، مبينة أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأن السفن التجارية تواصل استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي، رغم تهديدات وهجمات الحرس الثوري.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ساعدت، منذ مطلع مايو، في عبور أكثر من 900 سفينة عبر المضيق.



في المقابل، حذرت القيادة العسكرية في إيران من خطورة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة، معتبرة أنها «لن تؤدي إلا إلى توسع الحرب في المنطقة وخارجها».



في غضون ذلك، نقل موقع «أكسيوس» عن مصدرين مطلعين قولهما إن المدير الجديد لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، رومان جوفمان، زار واشنطن قبل أسبوعين لإجراء محادثات بشأن الحرب والبرنامج النووي الإيراني، موضحين أن أحد أهداف الزيارة كان التنسيق مع البيت الأبيض بشأن المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.



وأفاد المصدران بأن جوفمان التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، جون راتكليف، إلى جانب مسؤولين في البيت الأبيض.



وقال المصدران إن راتكليف كان من بين أكثر الأصوات تشككاً داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، وحذر قبل توقيعها من أن طهران قد تفسر الاتفاق بصورة تختلف عن التفسير الأمريكي، بما في ذلك البنود المتعلقة بمضيق هرمز.