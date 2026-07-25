أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيران، وقال إن استمرار مليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن.



وشدد العليمي على أن مليشيا الحوثي يجب أن تدرك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل مع تحالف دعم الشرعية لحماية الممرات المائية.



وكتب العليمي على حسابه في «إكس» اليوم (السبت): «تصر المليشيات الحوثية الإرهابية وداعموها، في كل مرة تلوح فيها فرصة للتهدئة، على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، والزج بالبلاد في أزمات متلاحقة خدمة لأجندات النظام الإيراني، متجاهلة أن إرادة اليمنيين، وتطلعاتهم إلى الدولة والكرامة، والأمن والاستقرار، ليست ورقة مساومة ولن تكون».



وأعلن أن الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية، وشركائها في المجتمع الدولي، من أجل الردع الحازم للتهديد، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب، والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية، والتزاماً مطلقاً بأمن اليمن والمنطقة، والسلام العالمي.



وطالب المليشيات الحوثية بأن تدرك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب اليمني، مؤكدا أن استمرارها في نهج التصعيد، ليس إلا مضيعة للوقت، واستنزافا لما تبقى من مقدرات البلاد، دون أن يبدل ذلك قناعة اليمنيين، وتمسكهم بهدف إنهاء الانقلاب، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. وأشار المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي، إلى أن الأهداف التي جرى تدميرها مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر. وأوضح التحالف بأنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، مبيناً أن جميع موانئ الحديدة مفتوحة أمام الملاحة البحرية.



وأكد أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية.



وأوضح اللواء المالكي أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية.