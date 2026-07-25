توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران «بعقاب عسكري كبير»، إلا أنه أبقى الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشرط أن يتم سريعاً، وتحدث عن استمرار المحادثات مع طهران وسط جهود الوسطاء لاستكشاف سبيل استئناف المفاوضات.



الحرب تسير بشكل جيد



أعلن ترمب، أمس (الجمعة)، أنه لم يتخذ بعد قراراً بشأن تنفيذ ضربات واسعة جديدة. وأضاف، خلال حضوره عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، أن الحرب مع إيران «تسير بشكل جيد للغاية»، داعياً إلى عدم تصديق ما وصفها بـ«الأخبار الكاذبة».



وكان ترمب لوّح في الأيام الأخيرة بتوسيع قائمة الأهداف لتشمل منشآت الطاقة والجسور في إيران، وإرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني، إضافة إلى قصف منشأة مرتبطة بالبرنامج النووي والمقامة في أعماق الأرض.



وخلال تصريحاته في عشاء المراسلين، وصف الضربات الأمريكية على إيران بـ«القوية جداً»، مدعياً أن طهران لم تعد تمتلك قدرات بحرية أو جوية فعالة. وأضاف: «لم يتبق لديهم سوى عدد قليل جداً من الطائرات المسيرة، رغم ما قد تشاهدونه».



وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: «نتحدث معهم، أعتقد أنهم يتعاملون بجدية، وأعتقد أنهم الأكثر جدية مقارنة بما رأيناه سابقاً، لكن هذا لا يعني أننا سنتوصل إلى اتفاق».



ترغب في التوصل إلى اتفاق



ورداً على سؤال بشأن إستراتيجية الخروج من الحرب، قال ترمب: «هناك خيار عسكري، وهو أن نستمر كما نفعل الآن، ويمكننا حتى أن نزيد وتيرة الضربات، وهو ما يدمر كل ما لديهم. وهناك إستراتيجية أكثر ذكاءً، وهي التوصل إلى اتفاق».



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يعتقد أن إيران «ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق»، لكنه استدرك قائلاً: «لا أعتقد أنها مستعدة لذلك بعد». وأضاف: «لا أعتقد أن الوقت قد حان بعد، لكنني مستعد للاستماع».



وعقد ترمب اجتماعاً في البيت الأبيض مع كبار مستشاريه وأعضاء في إدارته لبحث احتمال تصعيد العمليات ضد إيران.



وبعد الاجتماع، شدد على أن المسؤولين الأمريكيين يواصلون التفاوض مع إيران، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الجيش قد يواصل حملة القصف أو «يزيد وتيرتها»، معتبراً أن إيران تبدو «أكثر جدية» في المحادثات الجارية. وقال: «أعتقد أنه بينما نتحدث، سنرى إلى أين ستقودنا الأمور».



وكشفت مصادر لوكالة «رويترز»، أن باكستان تستكشف سبيلاً لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، بعد تحرك صيني في هذا الاتجاه أيضاً.



وأضافت أن مناقشات استكشافية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، وهي الثانية له خلال عشرة أيام، بحسب ثلاثة مصادر باكستانية. والتقى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، نظيره الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.