أنهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الجدل حول إمكانية اعتزالها التمثيل، مؤكدة أنها لا تفكر في الابتعاد عن الساحة الفنية، خصوصا أن شغفها بالتمثيل لا يزال كما هو، وتشعر بأن لديها الكثير من الأعمال التي تطمح إلى تقديمها.

حقيقة الاعتزال

وأشارت إلى أن توقفها عن التمثيل قد يكون واردًا فقط إذا لم تجد أدوارًا تواكب طموحها الفني وتضيف إلى مشوارها، لكنها شددت على أن ذلك لن يعني الابتعاد عن الفن بشكل نهائي، إذ تمتلك خططًا لخوض تجارب إبداعية في مجالات فنية أخرى.

وكشفت سوزان نجم الدين في تصريحات إذاعية أنها تعمل حاليًا على عدد من المشاريع الجديدة، مؤكدة أنها ستعلن تفاصيلها خلال الفترة القادمة.



سوزان نجم الدين

رفض شخصية ليلى مراد

وتطرق الحديث عن سبب رفضها تجسيد شخصية الفنانة الراحلة ليلى مراد، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد دراسة واقتناع كامل من جانبها، لافتة إلى أنها لا تشعر بالندم على اعتذارها عن العمل.

وأضافت أن السبب كان فنيًا بحتًا، موضحة أن تجسيد الشخصيات التاريخية والفنية الكبيرة يحتاج إلى مسؤولية ودقة شديدة لأن أي خطأ في تقديمها يتحمله الفنان أمام الجمهور.

آخر أعمالها الفنية

وفي سياق آخر، أعلنت سوزان نجم الدين سابقاً خوضها تجربة جديدة في عالم السوبر ميكرودراما من خلال بطولة مطلقة لمسلسل مكون من 60 حلقة، مدة كل منها 3 دقائق، من تأليف محمد علام وإخراج مصطفى يوري على أن ينطلق التصوير بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطال العمل.