ترمب يستقبل نتنياهو في واشنطن الأسبوع القادم وسط تصاعد التوتر الإقليمي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة الأسبوع القادم، في زيارة تأتي وسط تطورات إقليمية متسارعة، أبرزها استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي أكملت شهرها الخامس.

وجاء إعلان ترمب خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، مساء (الجمعة) بتوقيت واشنطن، حيث قال إن نتنياهو سيصل إلى واشنطن الأسبوع القادم، قبل أن يوجه تعليقات ساخرة إلى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أثارت جدلًا واسعًا.

وقال ترمب مازحًا: «سأرسل إلى شومر غدًا زيًا فلسطينيًا جميلًا حتى يستقبل بيبي نتنياهو عندما يصل إلى المدينة الأسبوع القادم»، مستخدمًا الاسم الشائع الذي يُعرف به رئيس الوزراء الإسرائيلي.



كما كرر ترمب وصفه لشومر، وهو يهودي، بأنه «أصبح فلسطينيًا»، مضيفًا على سبيل المزاح أن «الشريعة» أصبحت مرجعيته الجديدة.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات متكررة من منظمات أمريكية مدافعة عن حقوق المسلمين واليهود، والتي اعتبرت أن ترمب يستخدم وصف «فلسطيني» بصورة مهينة وعلى نحو يحمل دلالات ازدرائية وإساءة.

وفي المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيغادر إلى واشنطن يوم الإثنين، على أن يعقد اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء.

وأضاف المكتب أن نتنياهو سيشارك أيضًا في مراسم تشييع جنازة السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام، الذي كان يعد من أبرز الداعمين لإسرائيل داخل الكونغرس الأمريكي.

ومن المتوقع أن يركز لقاء ترمب ونتنياهو على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، إلى جانب ملفات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بحسب ما تشير إليه التوقعات السياسية.