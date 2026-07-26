أعلن نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط تعيين المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي، مدرباً للفريق الأول لكرة القدم. ويُعد الشابي من الأسماء المعروفة في الكرة السعودية، ويمتلك خبرة طويلة في الملاعب المحلية، بعدما أشرف مسبقاً على تدريب أندية أبها، والقادسية، والتعاون، والفيحاء، والفيصلي، والخلود، والقيصومة، والجندل. وقد بدأ الشابي التدريب في أوائل التسعينات، وحقق عدة إنجازات وخصوصاً في الدوري السعودي ومنها التتويج بدوري الدرجة الأولى السعودي مع نادي أبها والصعود إلى دوري المحترفين (2018-2019)، والتتويج بدوري الدرجة الأولى مع نادي القادسية والصعود إلى دوري المحترفين (2008-2009)، فيما حصل على جائزة مدرب الشهر في الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم 2019-2020. ويأتي تعاقد إدارة ضمك مع الشابي بعد ختام الموسم الرياضي الذي عانى فيه ضمك بعد حصوله على المركز الـ16 في دوري روشن السعودي ما أدى ذلك إلى هبوطه لدوري يلو، في ظل تطلعات جادة لـ«فارس الجنوب» لتصحيح المسار، وخطف بطاقة العودة السريعة إلى مصاف الكبار، وتضع إدارة ضمك ثقتها في الخبرة الواسعة التي يمتلكها الشابي في الملاعب السعودية.