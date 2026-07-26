أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الدكتور خالد الغامدي، استقالته من منصبه، عبر بيان نشره في حسابه الشخصي، بعد ثلاثة أعوام قاد خلالها النادي لتحقيق العديد من الإنجازات، مقدماً شكره لأعضاء مجلس الإدارة، ومنسوبي النادي، وجماهير الأهلي على دعمهم طوال فترة رئاسته.



وحقق الغامدي خلال فترة إدارته ثلاث بطولات، تمثلت في لقبين متتاليين لدوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس السوبر السعودي، في واحدة من أنجح الفترات بتاريخ النادي.



ويأتي إعلان الاستقالة بالتزامن مع فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط ترقب لإعلان الغامدي ترشحه رسمياً لخوض السباق على رئاسة الاتحاد خلال الفترة القادمة.