انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 37.27 نقطة ليصل إلى مستوى 10766.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 119 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وتراجعت أسهم 158 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ويو سي آي سي، وأماك، وسليمان الحبيب، والمملكة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والوسائل الصناعية، وجرير، وبي إس إف، وينساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و5.91%. فيما كانت أسهم شركات درب السعودية، وبترو رابغ، وجبل عمر، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وبترو رابغ، وجبل عمر، والصناعات الكهربائية، والبحري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 71.04 نقطة ليصل إلى مستوى 22001.81 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.9 مليون سهم.