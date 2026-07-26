أعلنت روسيا تمديد حظر صادرات البنزين حتى نهاية العام في إطار جهودها لمعالجة نقص الوقود المحلي، مع الإبقاء على خطة لرفع حظر صادرات الديزل فور استقرار السوق.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الحكومة ستلغي حظر تصدير الديزل في الوقت المناسب لتجنب تراكم المخزونات لدى المصافي واضطرارها إلى خفض الإنتاج.



مشكلات الإمداد



وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون أن بلاده فرضت يوم 8 يوليو الجاري حظراً على تصدير الديزل وستبدأ في استيراد الوقود، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى معالجة مشكلات الإمداد واسعة النطاق فيما يتعلق بالبنزين والديزل.

وأضاف نوفاك: «تم اليوم فرض حظر على تصدير وقود الديزل، مما سيتيح زيادة في المعروض بالسوق المحلية»، في اعتراف بالقلق إزاء النقص في محطات التزود بالوقود. وتواجه روسيا أزمة وقود منذ أشهر بعدما كثفت أوكرانيا هجماتها على المصافي النفطية، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود على الصادرات واتخاذ إجراءات لدعم الإمدادات المحلية.