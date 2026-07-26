سجل سعر الدولار في مصر تقلبات جديدة خلال تعاملات، اليوم، إذ ارتفعت العملة الأمريكية في تعاملات عدد من البنوك مقابل تراجعها لدى بنوك أخرى.



واستمر سعر الدولار أعلى مستوى 51 جنيهاً في معظم البنوك المصرية، حيث استفادت العملة الأمريكية من استمرار تخارجات الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية للأسبوع الثاني على التوالي.



أعلى سعر



ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنوك أبوظبي الإسلامي وقناة السويس و«نكست» عند مستوى 51.38 جنيه للشراء مقابل 51.48 جنيه للبيع.



وجاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيه للشراء مقابل 50.50 جنيه للبيع.



وفي بنوك التجاري الدولي وكريدي أغريكول والمصري الخليجي والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والعربي الأفريقي بلغ سعر الدولار 51.30 جنيه للشراء مقابل 51.40 جنيه للبيع.



أما في بنوك الأهلي المصري ومصر والمصرف العربي فبلغ سعر الدولار 51.29 جنيه للشراء مقابل 51.39 جنيه للبيع.



ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 51.28 جنيه للشراء مقابل 51.42 جنيه للبيع.



أداء قوي



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.



وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 459.2 مليون دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.



وشهدت تدفقات الأموال الساخنة حالة من التقلبات خلال الأسبوع، حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء بقيمة 6.85 مليون دولار، قبل أن تشهد موجة بيع يوم بقيمة 37.1 مليون دولار وبقيمة 442.4 مليون دولار، لتعود التدفقات الإيجابية بصافي شراء 13.5 مليون دولار.



وشهدت مصر صافي خروج للأموال الساخنة قدره 1.46 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط.