«باور بانك» يشعل النار داخل طائرة صينية بعد هبوطها

شهدت رحلة جوية صينية متجهة من مدينة لانتشو إلى قوييانغ حالة من الذعر بعدما اندلع حريق داخل خزانة الأمتعة العلوية عقب هبوط الطائرة في مطار قوييانغ لونغدونغباو، قبل أن يتمكن طاقم الطائرة من السيطرة عليه سريعاً.

وأكدت إدارة الإطفاء في المطار أن الحريق نجم عن اشتعال ذاتي لبطارية متنقلة (باور بانك) كانت بحوزة أحد الركاب، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.



RE0fv5a3ZZtOHbm5bdmF0Q

فيديو يوثق تصاعد النيران داخل المقصورة

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب ألسنة اللهب وهي تتصاعد من خزانة الأمتعة العلوية، فيما سارع أفراد الطاقم إلى فتح الخزانة وإخراج الحقائب لإخماد الحريق، بينما كان أحدهم يطمئن الركاب قائلاً: «لا تقلقوا، فرق الإطفاء وصلت»، في وقت وصلت فيه فرق الدفاع المدني إلى موقع الطائرة.



«هناك حريق».. صرخات أربكت الركاب

وقال الراكب الذي وثق الحادث إنه بعد هبوط الطائرة وأثناء سيرها على المدرج، سمع صرخات من مقدمة المقصورة وهتافات: «هناك حريق»، قبل أن يندفع بعض الركاب إلى الخلف.

وأضاف: «اعتقدت في البداية أن الحريق خارج الطائرة، لكن عندما رفعت رأسي رأيت النيران تخرج من خزانة الأمتعة العلوية».

الطاقم يسيطر على الموقف

وأوضح أحد الركاب أن الحريق اندلع بعد لحظات من هبوط الطائرة، ما دفعه للاستعداد للتوجه إلى المخرج، إلا أن أفراد الطاقم طالبوا الجميع بالهدوء.

وأضاف أن ثلاثة من أفراد الطاقم فتحوا خزانة الأمتعة بسرعة، وأخرجوا الحقائب منها، وتمكنوا من إخماد النيران قبل امتدادها، قائلاً: «لحسن الحظ أن الطائرة كانت قد هبطت بالفعل، فقد كان الموقف مرعباً للغاية».

السبب.. اشتعال ذاتي لبطارية متنقلة

من جهتها، أكدت إدارة الإطفاء في مطار قوييانغ لونغدونغباو أن سبب الحريق يعود إلى اشتعال ذاتي لبطارية متنقلة (باور بانك) كانت بحوزة أحد الركاب.

وأوضحت أن فرق الإطفاء وصلت إلى الموقع بعد أن نجح طاقم الطائرة في إخماد الحريق، مؤكدة أن الحادث انتهى دون وقوع أي إصابات، فيما أشارت شركة الطيران إلى أنها بصدد التحقق من تفاصيل الواقعة.