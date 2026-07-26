تشهد مناطق واسعة في جنوب شرقي كوريا الجنوبية موجة حر غير مسبوقة، دفعت هيئة الأرصاد الجوية إلى إصدار أعلى مستوى من التحذيرات، في خطوة تعكس خطورة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة.

وتركّزت التحذيرات في مدينة دايغو والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك غيونغسان وتشونغدو، إضافة إلى مدينتي بوهانغ وغيونغجو الساحليتين، حيث سجّلت المحطات المناخية درجات حرارة لاهبة تجاوزت المعدلات الموسمية بشكل لافت.

وبحسب وكالة (يونهاب)، بلغت الحرارة في غيونغجو 38.4 درجة مئوية، فيما سجّلت دايغو 35.4 درجة، ووصلت في بوهانغ إلى 32.1 درجة، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الساعات المقبلة.

ويُعد هذا التحذير الأشد منذ اعتماد النظام الجديد للتنبيه من موجات الحر مطلع يونيو، الذي يهدف إلى رفع جاهزية السكان والجهات الصحية للتعامل مع الظروف المناخية القاسية.

وتُصدر هيئة الأرصاد أعلى مستوى من التحذير عندما يُتوقع أن تتجاوز الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، في المناطق التي شهدت حرارة محسوسة لا تقل عن 35 درجة لمدة يومين متتاليين، وهو ما ينطبق على عدة مدن في الإقليم الجنوبي الشرقي. وتوصي السلطات السكان بتجنّب الأنشطة الخارجية خلال النهار، والإكثار من السوائل، والبقاء في أماكن مكيفة قدر الإمكان، في ظل مخاوف من ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.