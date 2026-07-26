إعصار «نول» يشلّ الحركة الجوية بين سنغافورة وهونغ كونغ

تسبّب إعصار نول الذي يضرب إقليم جوانجدونج والمناطق الجنوبية المجاورة في الصين، في اضطراب واسع للحركة الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 20 رحلة دولية بين سنغافورة وهونغ كونغ وعدد من مدن جنوب الصين. وتواصل شركات الطيران تقييم الأوضاع الجوية مع استمرار تأثير الإعصار على مسارات الطيران في المنطقة.

وبحسب بيانات صفحة معلومات الرحلات في مطار شانجي، أُلغيت اليوم 13 رحلة تابعة لكاثاي باسيفيك والخطوط الجوية السنغافورية، في ظل ظروف مناخية غير مستقرة تعيق عمليات الإقلاع والهبوط. وكانت كاثاي باسيفيك قد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات المتجهة إلى مطار هونغ كونغ الدولي والمغادرة منه بين الساعة 1:15 صباحًا و6 مساءً؛ التزامًا بإجراءات السلامة الجوية.

كما امتد تأثير الإعصار إلى الرحلات بين شنتشن وسنغافورة، حيث أُلغيت ثماني رحلات تشغّلها شركات شنتشن إيرلاينز، وتشاينا ساوذرن إيرلاينز، والخطوط الجوية السنغافورية، في خطوة تهدف إلى حماية المسافرين والطواقم الجوية من مخاطر الأحوال الجوية العنيفة.

وتتابع السلطات الجوية في هونغ كونغ وسنغافورة تطورات الإعصار، وسط توقعات باستمرار الاضطرابات الجوية خلال الساعات المقبلة، ما قد ينعكس على جدول الرحلات الدولية في المنطقة.