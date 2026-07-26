صعّد مستوطنون إسرائيليون هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إحراق مسجدين ومنزل، والاعتداء على عدد من الفلسطينيين، وتخريب ممتلكات، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم (الأحد).



شعارات عنصرية ودعوات للانتقام



وأقدم مستوطنون في محافظة طولكرم، على إحراق أجزاء من مسجد في قرية كور جنوب المحافظة، وإلحاق أضرار بمحتوياته، كما كتبوا شعارات عنصرية على جدرانه.



وأحرق مستوطنون في نابلس مسجداً قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوباً، ما أدى إلى احتراق أخشاب وأدوات في الموقع، كما أضرموا النار في أجزاء من منزل المواطن عبادة مليطات في بلدة بيت فوريك شرقاً، قبل أن تتم السيطرة على الحريق، وكتبوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام والثأر من العرب.



وفي محافظة رام الله، أصيب عدد من العاملين جراء هجوم مستوطنين على مصنع، في منطقة عين سامية شرق بلدة كفر مالك، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض مختلفة، كما أضرموا النار في معدات ثقيلة.



هجمات وإطلاق رصاص



وفي قرية أم صفا شمال غربي رام الله، داهمت مجموعة من المستوطنين منطقة وادي الزيتون جنوب القرية، ونصبت خياماً فيها. وفي الأغوار الشمالية، منع مستوطنون المزارعين من رعي مواشيهم في المراعي المحيطة بخيامهم في خربة سمرة، وأجبروهم على مغادرتها.



وفي الخليل، اقتحم مستوطنون مسلحون المنطقة الشرقية من بلدة إذنا غرباً، بهدف منع المواطنين والمزارعين من الوصول إلى منطقة الجلابية، تحت حماية قوات الاحتلال، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين وطلبة الجامعات وغيرهم من الوصول إلى الشارع الالتفافي عبر البوابة المغلقة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت باتجاههم، كما منعت مركبات العمومي من الوقوف على الشارع الالتفافي بالقرب من البوابة المغلقة، وذلك للعام الثالث على التوالي.



وفي بيت لحم، دمر مستوطنون شبكة مياه في قرية المنية جنوباً، وهاجموا المواطنين الذين حاولوا إصلاحها، بإلقاء قنابل الصوت باتجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.



واعتقلت قوات إسرائيلية ثمانية مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد هجوم شنه أحد المستوطنين عليهم أثناء وجودهم في أرضهم الزراعية.



وتجمع مستوطنون في منطقة «الظهور» على أراضي ديراستيا شمال سلفيت، وجرفوا الأراضي، في خطوة تهدف إلى فرض واقع استعماري جديد والتوسع على حساب أراضي المواطنين.



تأجيج الكراهية



في غضون ذلك، أدانت الخارجية الفلسطينية، الجرائم التي ارتكبتها عصابات المستوطنين الليلة الماضية.



وقالت في بيان إن هذه الاعتداءات، تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المنظمة التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، وتشمل إغلاق الطرق، والاعتداء على المدنيين، وإحراق وتحطيم المنازل والمركبات في عدد من القرى الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تتم بحماية وإسناد من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



واعتبرت أن استهداف المساجد وغيرها من دور العبادة، وكتابة الشعارات العنصرية والتحريضية على جدرانها، يعبر عن الوجه الحقيقي للاحتلال الاستعماري العنصري الإحلالي، ومحاولاته المتواصلة لتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، في إطار تأجيج الكراهية وتبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.