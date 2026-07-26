كشفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم (الأحد)، ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.



وأفاد القضاء في بيان بأن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أعلن ضبط 27 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية واع.



وأشار القاضي المختص إلى أن المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ الذي كان مخبأ لدى عدد من الأشخاص، وأكد أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.



وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن الأربعاء الماضي ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين، وأفصح عن استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالي.



وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل السلطات العراقية حملتها على ملفات الفساد الكبرى، فيما يواصل القضاء التحقيق في قضية الجميلي وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بها داخل العراق وخارجه.



وكان القضاء العراقي حذر أخيراً من محاولات بعض المحتالين استغلال القضية لابتزاز رجال أعمال، مشدداً على أن المعلومات المتداولة خارج بيانات المحكمة لا تمثل مجريات التحقيق الرسمية.



ولا تزال القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، مع استمرار التحقيقات لتحديد جميع المتورطين، وتتبع حركة الأموال، واسترداد الأصول التي يشتبه في أنها نتجت عن عمليات فساد، في إطار واحدة من أكبر القضايا التي تطال قطاع النفط العراقي خلال السنوات الأخيرة.