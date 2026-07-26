تتزين سماء منطقة الحدود الشمالية خلال ليالي الصيف بظهور كوكبتي الدب الأكبر والجدي، في مشهد فلكي يجذب هواة الرصد، ويبرز أهمية الكوكبتين في الملاحة الفلكية وتحديد الاتجاهات عبر التاريخ.

وأوضح رئيس جمعية الفضاء والفلك بالحدود الشمالية زاهي الخليوي أن كوكبة الدب الأكبر (Ursa Major) تضم تشكيل (المغرفة الكبرى)، ويُستخدم النجمان دبه (Dubhe) وميراك (Merak) للاستدلال على نجم القطب الشمالي (Polaris)؛ الذي اعتمد عليه البحارة والرحالة قديمًا في تحديد اتجاه الشمال الجغرافي، وتضم الكوكبة عددًا من المجرات البارزة.

وبيّن أن كوكبة الجدي (Capricornus) تُعد إحدى كوكبات دائرة البروج، وتظهر بوضوح في أمسيات الصيف، ويُعد نجم دنب الجدي (Deneb Algedi) من أبرز نجومها، واستفاد منه الفلكيون والرحالة قديمًا في التعرف على مواقع الكوكبات والاستدلال بها أثناء الملاحة الليلية.

وأكد الخليوي أن سماء منطقة الحدود الشمالية، بما تتميز به من صفاء الأجواء وانخفاض التلوث الضوئي، تُعد من أفضل مواقع الرصد الفلكي في المملكة، مشيرًا إلى أن متابعة الكوكبات تسهم في نشر الثقافة العلمية وتعزيز الاهتمام بعلوم الفلك والفضاء.