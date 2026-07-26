أعلن مصرف سورية المركزي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة في 30 يوليو 2026، بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال. وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف أن الأوراق النقدية القديمة ستفقد قوتها الإبرائية اعتباراً من 31 يوليو 2026، ولن تكون صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.



وذكر المكتب أن عمليات سحب الأوراق النقدية القديمة ستبدأ في 31 يوليو الجاري وتستمر لمدة خمس سنوات، وستنفذ حصرياً عبر مصرف سورية المركزي في دمشق، باعتباره المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.



الليرة الجديدة



وبخصوص شروط تقديم طلب السحب، أوضح المصرف أنه تم تحديد ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، ولن تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد. بعد التدقيق والموافقة، تُحول القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة. وأكد المصرف أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستتم دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات، وأن مصطلح الليرة السورية في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية، اعتباراً من 31 يوليو 2026، يشير إلى الليرة السورية الجديدة.



القوة الإبرائية



دعا المصرف المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.



يذكر أن القوة الإبرائية للنقود هي الصفة القانونية التي تمنحها الدولة لعملتها الوطنية لتصبح وسيلة دفع إلزامية وقانونية لتسوية الديون وإبراء الذمة المالية والمعاملات داخل البلاد. وكان مصرف سورية المركزي أصدر في 30 مايو الماضي قراراً بتمديد فترة استبدال العملة لثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من يوليو 2026.