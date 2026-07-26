سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم 13.66 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.63 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 13.63 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 13.62 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي التجاري 13.33 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، وبنك البركة 13.63 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس 13.63 جنيه للشراء و13.72 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



وفي تعاملات أمس، حافظ سعر الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه المصري بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي. وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.62 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك المركزي المصري 13.66 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 13.62 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 13.58 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.