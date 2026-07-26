أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من الروتين اليومي للمستخدم السعودي، بعدما تحول من تقنية متقدمة إلى أداة عملية يبدأ بها بحثه عن المعلومة، ثم ينتقل عبرها إلى توليد الأفكار والدراسة وصناعة المحتوى والترجمة والمهام المهنية. وتكشف أنماط الاستخدام حضوراً متسعاً للأدوات الذكية في المعرفة والتعليم والإبداع، مع إقبال أكبر بين الشباب والنساء، ما يعكس تغيراً في سلوك المستخدم واتساع مساحة الاعتماد على التقنيات الحديثة في الحياة اليومية.

وبحسب تقرير «إنترنت السعودية 2025» الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تصدّر البحث عن المعلومات قائمة استخدامات الذكاء الاصطناعي بنسبة 80.8%، تليه توليد الأفكار بنسبة 40.1%، ثم الدراسة والتعليم بنسبة 37.7%. كما سجلت مهام إنشاء الصور والفيديو والعروض التقديمية نسبة 25.7%، تلتها الترجمة اللغوية بنسبة 25.1%، ثم المهام المرتبطة بالعمل بنسبة 17.3%، وكتابة النصوص بنسبة 14.3%، والبرمجة والمهام التقنية بنسبة 13.5%.

وأظهر التقرير أن نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المملكة بلغت 45.2%، مع تفوق واضح للإناث بنسبة 52.8% مقابل 39.4% للذكور. كما تصدرت الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاماً الاستخدام بنسبة 55.7%، تلتها الفئة من 10 إلى 19 عاماً بنسبة 53.4%، ثم فئة 30 إلى 39 عاماً بنسبة 46.2%، فيما تراجع الاستخدام تدريجياً لدى الفئات الأكبر سناً ليصل إلى 14.8% لدى الفئة من 60 إلى 74 عاماً.

تبوك في الصدارة

على مستوى المناطق، جاءت تبوك في صدارة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة 58.5%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 53.8%، ثم المدينة المنورة بنسبة 50.8%، والرياض بنسبة 50.2%، فيما سجلت مناطق أخرى نسباً متفاوتة وصولاً إلى جازان بنسبة 30.7% كأقل المناطق استخداماً.

وتُظهر التفاصيل تقدّم الإناث في مجالات الدراسة والتعليم بنسبة 42.4% مقابل 32.9% للذكور، كما سجلن نسبة 29.7% في إنشاء الصور والفيديو والعروض التقديمية مقابل 21.6% للذكور، ما يعكس حضوراً أكبر للنساء في الاستخدامات الإبداعية والتعليمية للذكاء الاصطناعي.