أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، فتح باب التقديم على برنامج بكالوريوس الشريعة عن بُعد، مع تقديم منح دراسية مجانية للطلاب والطالبات الدوليين المستوفين لشروط القبول، وذلك للعام الجامعي 1448هـ.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى إتاحة فرصة دراسة الشريعة الإسلامية عن بُعد وفق الخطة الدراسية المعتمدة، باستخدام أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني، بما يسهم في نشر العلم الشرعي وتمكين الدارسين من مختلف دول العالم.

وبيّنت أن البرنامج يمنح درجة البكالوريوس المعتمدة من الجامعة الإسلامية بعد استيفاء متطلبات الدراسة واجتياز الاختبار الشامل الحضوري، ويتيح الدراسة عن بُعد من أي مكان في العالم، إلى جانب منح دراسية مجانية مقدمة من وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه.

وأفادت الجامعة بأن استقبال طلبات التقديم يستمر حتى 8 أغسطس 2026، ودعت الراغبين في الالتحاق بالمبادرة إلى التقديم خلال الفترة المحددة، واستكمال متطلبات القبول.