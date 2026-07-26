أكدت وسائل إعلام سودانية مقتل القيادي في قوات الدعم السريع الحاج حسين الملقب بـ«البوص»، وهو قائد المجموعة 142 بمحور رهيد النوبة، ويعد من أكثر القادة تأثيراً وقوة في شمال كردفان.



وأعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، عقب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن تكبيد قوات الدعم السريع «خسائر في الأرواح والعتاد».



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان إن قوات الدعم السريع انسحبت من المناطق المستهدفة، تاركةً خلفها أسلحة وآليات.



وتكتسب مدينة بارا أهمية خاصة كونها ثاني أكبر مدن شمال كردفان، وتقع على الطريق الرابط بين الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وإقليم دارفور، ما يجعلها مركزاً مهماً لحركة الإمدادات العسكرية والتجارية.



وتقع أجبرة الشيخ وأم سيالة شرق وشمال شرق الولاية على طرق الحركة بين شمال كردفان وولاية الخرطوم، وهو ما يمنحهما أهمية في تأمين ظهر القوات المتقدمة نحو الغرب أو العاصمة.



واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وأسفرت حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد الملايين في ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.



ونشرت قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية حول مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، ورفعت من وتيرة الهجمات الجوية، في وقت حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من هجوم وشيك على غرار الفاشر نهاية العام الماضي، والذي أكد خبراء الأمم المتحدة أنه حمل سمات الإبادة الجماعية.