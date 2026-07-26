استقبل نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير سليمان بن يحيى المالكي.

واطّلع الأمير خالد بن سطام خلال الاستقبال على أعمال وبرامج الفرع، وجهوده في المنطقة، مؤكداً أهمية الرسالة التي تضطلع بها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ونشر الوعي، وترسيخ المبادئ الإسلامية السمحة.

وأعرب المالكي عن شكره وتقديره لنائب أمير عسير على ما يحظى به الفرع من دعم واهتمام، مؤكداً استمرار الفرع في أداء رسالته، وتنفيذ برامجه ومبادراته بما يحقق أهداف الرئاسة العامة ويخدم المجتمع.