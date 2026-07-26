تغلق المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» (الأحد) القادم الموافق الثاني من شهر أغسطس مرحلة إظهار الفرص المتبقية لحجز مقاعد القبول لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الجامعي الجديد التي بدأت في الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.



وبينت «قبول» أن الترشيح يتم تلقائيًا عند توفر مقعد دراسي يتوافق مع رغبات المتقدم السابقة وبناءً على الشواغر المتوفرة في هذه المرحلة، ويصل للمتقدم إشعار عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حيال رغبته الجديدة.



وأشارت المنصة إلى أنه سواء قبل المتقدم فرصة الترقية أو رفضها سيبقى مؤهلًا لأي فرص ترقية مستقبلاً حتى انتهاء المهلة المحددة لإظهار الفرص الإضافية.



وأوضحت أنه تم تحديد 24 ساعة فقط لتأكيد القبول في مرحلة الفرص الإضافية وتبدأ المهلة من لحظة وصول الإشعار إلى المتقدم، وعند عدم تأكيدها خلال المدة المحددة يعتبر الرفض تلقائيًا والفرص الإضافية يتم تحديثها كل 24 ساعة.