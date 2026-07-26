سجل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 6998 مخالفة خلال نصف عام، كما أغلق الفرع 6507 محاضر للفترة ذاتها.

وسجلت محافظة جدة أعلى عدد من المخالفات المرصودة في أسواق النفع العام بواقع 3474 مخالفة، تلتها محافظة الطائف بـ2206 مخالفات، وذلك خلال جولات رقابية ومتابعة أعمال أسواق النفع العام والمسالخ في جميع محافظات المنطقة. وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد آل دغيس، أن الفرع مستمر من خلال إدارة الرقابة والامتثال في الإشراف والمتابعة الميدانية لأسواق النفع العام والمسالخ، وتعزيز أعمال الرقابة والتفتيش على مدار الساعة، بما يحقق الامتثال للأنظمة والتعليمات، ويرفع مستوى السلامة وجودة الخدمات، ويحافظ على صحة المستهلك والبيئة.