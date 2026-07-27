سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 13.47 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي، بلغ السعر 13.40 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي التجاري 13.32 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 13.44 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 13.47 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، أمس، 13.66 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.63 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 13.63 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 13.62 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي، بلغ السعر 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي التجاري 13.33 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 13.63 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 13.63 جنيه للشراء و13.72 جنيه للبيع.