تم تصنيف شركة المراعي بأنها العلامة التجارية الأكثر تأثيرًا في قطاع الأغذية في المملكة، بالإضافة إلى تصنيفها في المركز الثالث ضمن العلامات التجارية السعودية الأكثر تأثيرًا في المملكة بحسب دراسة أصدرتها شركة إبسوس هذا العام. ويعكس هذا التصنيفُ ثقة الجمهور في شركة المراعي وحضورها اليومي في حياة الأسر التي تختار منتجات المراعي يومًا بعد يوم، لتكون الوحيدةَ من بين علامات قطاع الأغذية والمشروبات التي تحتل مكانًا في قائمة أفضل عشر علامات تجارية بشكل عام في المملكة.

ويأتي هذا التصنيف وفق دراسة أعدتها إبسوس لتقييم 120 علامة تجارية وطنية وإقليمية وعالمية عبر قطاعات متعددة، إذ اعتمدت في قياس التأثير على أبعادٍ عدة تشمل: الموثوقية، والتفاعل، والريادة، والمواطنة المؤسسية، وغيرها من المقاييس. ويُبرز تصنيفُ المراعي دورَها بوصفها علامةً تجاريةً سعوديةً موثوقةً، ومتجذّرةً في الهوية الوطنية، وحاضرةً في حياة العائلات في جميع أنحاء المملكة.

وقد قدّمت شركة إبسوس هذا التصنيف للمراعي في إطار دراسة تستند إلى آراء المستهلكين السعوديين بشكل مباشر، بهدف فهم الكيفية التي تكسب بها العلامات التجارية مكانتها في حياة الناس، من خلال الموثوقية والتفاعل والأهمية الدائمة والحقيقية.

ويأتي هذا التصنيف ضمن سلسلة من التصنيفات السابقة لشركة المراعي، مثل تصنيفها في المرتبة الرابعة عالميًا بين شركات الألبان الأكثر قيمة وفق تقرير «براند فاينانس» لعام 2025، للعام الثالث على التوالي، مما يعكس قوة علامتها التجارية ومكانتها الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.