ارتفع فائض الميزان التجاري للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البترول، بنسبة 11.29% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 على أساس سنوي، إلى 20.8 مليار ريال (5.548 مليار دولار)، مقابل 18.69 مليار ريال (4.985 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2025، وفق إحصائية لـ«العربية Business».



ويعكس ارتفاع التبادل التجاري مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي لعب دوراً مهماً في توفير السلع لدول الخليج في ظل الحرب الإيرانية والتوتر في مضيق هرمز.



زيادة قيمة الصادرات



وحققت السعودية ارتفاعاً بفائض الميزان التجاري منذ بداية العام الحالي مع كل من الإمارات والكويت بنسبة 7.95% و14.29% على التوالي، ليبلغ الفائض 17.97 مليار ريال (4.79 مليار دولار) و3.12 مليار ريال (832.4 مليون دولار) على الترتيب.



وارتفعت قيمة صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي (الصادرات السلعية غير البترولية وتشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) في أول 5 أشهر من عام 2026 بنسبة 11.7% على أساس سنوي، لتبلغ 58.4 مليار ريال (15.57 مليار دولار)، مقارنة بنحو 52.28 مليار ريال (13.94 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام 2025.