أطلق سكني اليوم «موسم سكني» بمدينة جدة، بمشاركة 16 مشاركًا من المطورين العقاريين والشركاء الرئيسيين والإستراتيجيين، في تجربة تجمع الخيارات السكنية والخدمات المرتبطة بالتملك، وتتيح للزوار التعرف على الحلول المتاحة ومقارنتها والتواصل مباشرةً مع الجهات المشاركة؛ بما يساعدهم على اختيار الأنسب واتخاذ قراراتهم بثقة.

ويستضيف مركز سكني الشامل فعاليات الموسم خلال الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس 2026، يوميًا من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً، حيث يستعرض مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية، إلى جانب تقديم الاستشارات العقارية والحلول التمويلية والخدمات المساندة، ضمن بيئة تفاعلية تجمع مختلف مراحل رحلة التملك تحت سقف واحد.

كما يتضمن الموسم جلسات استشارية وتجارب تفاعلية وعروضًا يقدمها المطورون العقاريون والشركاء المشاركون؛ بهدف تعريف الزوار بالفرص المتاحة، والإجابة عن استفساراتهم، وتسهيل وصولهم إلى الحلول التي تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لسكني، المهندس وليد الحركان: «يجسّد موسم سكني رؤيتنا في تعزيز مكانة سكني بوصفها المنصة العقارية الشاملة لكل ما يخص العقار، من خلال جمع الحلول والخدمات في وجهة واحدة، وتقديم تجربة أكثر سهولة وتكاملًا تساعد الزوار على اتخاذ قراراتهم بثقة».

ويواصل سكني تطوير خدماته ومبادراته وتوسيع شراكاته مع الجهات ذات العلاقة؛ للارتقاء بالتجربة العقارية، وتعزيز كفاءة السوق، وتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.