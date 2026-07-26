كشف التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي تنشره «تداول» السعودية، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية بلغت 9604.82 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2026، بارتفاع نحو 0.74%، وبقيمة تجاوزت 71 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.



ملكية المستثمر الأجنبي



ووفقاً للتقرير، شكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 4.66% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 23 يوليو 2026. وعلى صعيد تصنيف المستثمر حسب السلوك الاستثماري، ارتفعت ملكية المستثمرين المؤسسيين بنحو 72.3 مليار ريال، لتصل إلى 9192.03 مليار ريال، فيما انخفضت ملكية المستثمرين غير المؤسسيين بنحو 1.16 مليار ريال، لتصل إلى 412.79 مليار ريال.



مبيعات المؤسسات الأجنبية



أظهر تقرير تداول السعودية أن صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية بلغ 238.9 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2026. واستحوذت المؤسسات الأجنبية على 40.78% من إجمالي المشتريات، و42.06% من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع.



مبيعات السعوديين



بلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 441.2 مليون ريال، نتيجة لضغوط من المستثمرين الأفراد المتخصصين الذين سجلوا صافي مبيعات بنحو 278.2 مليون ريال، وكبار المستثمرين الأفراد بنحو 159 مليون ريال، ومحافظ الأفراد المدارة بنحو 35.1 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات للمستثمرين الأفراد بنحو 31.1 مليون ريال. في المقابل، بلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 513.7 مليون ريال، بدعم من الصناديق الاستثمارية التي سجلت صافي مشتريات بنحو 720.2 مليون ريال، مقابل صافي مبيعات للشركات بنحو 160.4 مليون ريال، والجهات الحكومية بنحو 43.8 مليون ريال، ومحافظ المؤسسات المدارة بنحو 2.4 مليون ريال.