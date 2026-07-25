أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الشقيقين، واستعراض سعيهما المشترك لجهود إحلال السلام بالمنطقة في ظل تطوراتها الراهنة، ومناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.
Defense Minister Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz made a phone call today to Turkish National Defense Minister Yasar Guler.
During the call, they discussed ways to enhance and develop military and defense cooperation between the two brotherly countries, reviewed their joint efforts to promote peace in the region in light of current developments, and discussed several regional and international issues.