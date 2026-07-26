قامت إدارة ريال مدريد الإسباني بتوجيه إنذار نهائي إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وممثليه، للمطالبة بحسم موقفهم من عرض تجديد العقد، قبل الدخول في مسار بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويرتبط فينيسيوس بعقد مع «الملكي» يمتد حتى صيف 2027، إلا أن مفاوضات التجديد تعثرت بسبب الخلاف حول المطالب المالية، ما دفع إدارة النادي إلى التفكير في بيعه هذا الصيف بدلًا من المخاطرة باقتراب عقده من نهايته، بما قد يقلل من قيمته السوقية.



ويتقاضى اللاعب حاليًا راتبًا سنويًا يُقدر بنحو 25 مليون يورو، فيما تشير التقارير إلى أن أحدث عرض من ريال مدريد يصل إلى نحو 40 مليون يورو.



ولا يرغب النادي الملكي في مساواة راتب فينيسيوس براتب الفرنسي كيليان مبابي، الأعلى أجرًا في الفريق، الذي يتقاضى نحو 60 مليون يورو سنويًا.



وبحسب الصحفي غرايم بيلي فإن ممثلي النجم البرازيلي طالبوا بمنحة توقيع مماثلة لتلك التي حصل عليها زميله كيليان مبابي، لتعويض الفارق في الراتب.



ورفضت إدارة مدريد الطلب، مؤكدة أن فينيسيوس يجدد عقده مع النادي، وليس لاعبًا جديدًا انضم في صفقة انتقال حر كما كان الحال مع المهاجم الفرنسي.



وذكر موقع TEAMtalk أن وكلاء اللاعب بدأوا التواصل مع عدد محدود من الأندية القادرة ماليًا على إتمام صفقة بهذا الحجم، من بينها أندية في الدوري الإنجليزي، حيث أبدت أندية أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي اهتمامها بالتعاقد مع الدولي البرازيلي.



وأضاف الموقع أن الانتقال إلى الدوري السعودي لا يُعد خيارًا مطروحًا في الوقت الحالي، وهو ما يقلص قائمة الوجهات المحتملة.



كما أشار إلى أن باريس سان جيرمان، رغم اهتمامه السابق باللاعب، لا يعمل حاليًا على ضمه، بينما يبقى بايرن ميونخ من أكثر الأندية إعجابًا بإمكاناته.



وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يتمسك باستمرار فينيسيوس جونيور، ويضعه ضمن خططه للموسم القادم، رغم اهتمام إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي، لاعب لايبزيغ الألماني.