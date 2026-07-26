أشعل النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي التركي، أزمة جديدة داخل النادي بعدما خرج بتصريحات حادة هدد خلالها بالرحيل، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، وسط حالة من الغضب تجاه إدارة الفريق وبعض الجماهير.



وقال أوسيمين خلال بث مباشر عبر حسابه على منصة «إنستغرام»: «لم أتقاضَ راتبي منذ ثلاثة أشهر، ولولا وجودي لما عرف أحد في العالم غلطة سراي. إذا لم تمنحوني مستحقاتي فسأرحل، أنتم جاحدون»، في رسالة حملت انتقادات واضحة لإدارة النادي والجماهير التي وجهت له اللوم خلال الفترة الأخيرة.



أزمة مالية وموقف النادي



وجاءت تصريحات المهاجم النيجيري بعد تقارير أشارت إلى وجود مشكلة مرتبطة بمستحقاته، بعدما تلقى إشعارًا من أحد البنوك التركية بشأن ضريبة دخل غير مسددة، قبل أن يتدخل النادي سريعًا لتسوية الموقف وتجنب تجميد حسابه البنكي.



وأوضحت التقارير أن الأزمة لم تكن بسبب اللاعب نفسه، بل نتيجة التزامات مالية مرتبطة بالنادي، حيث سارع مسؤولو غلطة سراي إلى حل المشكلة.



صفقة صنعت الفارق



وانضم أوسيمين إلى غلطة سراي في صيف 2025 بعقد يمتد حتى عام 2029، بعد انتقاله في صفقة قياسية بلغت قيمتها 75 مليون يورو. ومنذ وصوله أصبح أحد أبرز نجوم الفريق، بعدما خاض 74 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 59 هدفًا وصنع 16.



وساهم المهاجم النيجيري في تتويج غلطة سراي بلقب الدوري التركي مرتين، إضافة إلى الفوز بكأس تركيا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم.



وتأتي الأزمة في وقت يحظى فيه أوسيمين باهتمام عدد من الأندية الكبرى، ما يزيد الضغوط على إدارة غلطة سراي لحسم موقف اللاعب والحفاظ على أحد أهم نجوم الفريق.