حققت المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 مكاسب مالية تجاوزت 81 مليون دولار، مستفيدة من أكبر منظومة جوائز مالية في تاريخ البطولة، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجمالي المكافآت إلى 727 مليون دولار.



وجاء المنتخب المغربي في صدارة القائمة العربية من حيث العائدات، بعدما جمع 20.5 مليون دولار إثر وصوله إلى الدور ربع النهائي، مؤكداً حضوره القوي على المستويين الفني والمالي.



واحتل المنتخب المصري المركز الثاني عربياً بإجمالي 16.5 مليون دولار بعد بلوغه دور الـ16، فيما نال المنتخب الجزائري 12.5 مليون دولار عقب وصوله إلى دور الـ32.



أما منتخبات السعودية وتونس والأردن فقد حصل كل منها على 10.5 مليون دولار، وهي المكافأة المخصصة للمنتخبات التي أنهت مشوارها عند دور المجموعات، وتشمل الحد الأدنى المضمون لكل منتخب تأهل إلى النهائيات.



وكان «فيفا» قد اعتمد نظاماً جديداً لتوزيع الجوائز، خصص من خلاله 655 مليون دولار وفق نتائج المنتخبات في البطولة، إلى جانب 72 مليون دولار بدل إعداد، بواقع 1.5 مليون دولار لكل منتخب من المنتخبات الـ48 المشاركة.



وعلى صعيد الترتيب العام، حصد المنتخب الإسباني، بطل العالم، 50 مليون دولار، لترتفع حصيلته إلى 51.5 مليون دولار بعد إضافة بدل الإعداد، فيما حصلت الأرجنتين، وصيفة البطولة، على 34.5 مليون دولار، وجاءت إنجلترا ثالثة بإجمالي 30.5 مليون دولار، بينما بلغت مكافأة فرنسا صاحبة المركز الرابع 28.5 مليون دولار.



وتعكس هذه الأرقام القفزة المالية غير المسبوقة التي شهدتها نسخة 2026، إذ ارتفعت قيمة الجوائز بأكثر من 50% مقارنة بمونديال قطر 2022، بالتزامن مع توسعة البطولة إلى 48 منتخباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العوائد المالية للاتحادات الوطنية المشاركة.