فتح داني أولمو، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، ملف الواقعة التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026، بعدما دخل في مشادة مع الأرجنتيني روبرتو أيالا، المدافع الدولي السابق عضو الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني.



وكانت أرضية الملعب قد شهدت أجواء متوترة عقب نهاية المباراة النهائية التي حسمتها إسبانيا أمام الأرجنتين بهدف دون مقابل، حيث اندلعت اشتباكات بين عدد من اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية، وكان احتكاك أيالا بأولمو من أكثر اللقطات إثارة للجدل خلال تلك الأحداث.



وفي تصريحات نقلتها صحيفة «دياري دي تيراسا» الإسبانية، ووفقاً لما أوردته «موندو ديبورتيفو»، هاجم أولمو موقف أيالا بعد دفاع الأخير عن تصرفه، معتبراً أن محاولة تبرير الواقعة تقلل من قيمة الاعتذار.



وقال لاعب المنتخب الإسباني: «الشخص الذي يقول إنه يشعر بالندم، ثم يحاول تبرير اللكمة باعتبارها مجرد رد فعل، ربما لا يكون نادماً بالفعل، لأنه يكذب. أنا لم أقل له أي شيء، ولذلك لا أحتاج إلى اعتذاره».



وأضاف أولمو: «ما يحدد شخصيتنا ليس الخطأ الذي نرتكبه، بل الشجاعة التي نملكها للاعتراف به».



وتحدث لاعب برشلونة أيضاً عن قيمة التتويج بكأس العالم بالنسبة له، مؤكداً أن الإنجاز يحمل معنى خاصاً على المستوى الشخصي والعائلي.



وأوضح: «عندما يشاهد أطفالي وعائلتي والعديد من سكان مدينة تيراسا المباراة، أريدهم أن يشعروا بالفخر بالطريقة التي نافسنا بها، وبالطريقة التي حققنا بها الفوز، والأهم من ذلك بسلوكنا. كرة القدم لها تأثير كبير، وتجعلنا قدوة للأطفال والأجيال القادمة، وهذا يمنحنا مسؤولية ضخمة».



وتابع: «لحسن الحظ، هذا ما رأوه بالفعل، فقد شاهدوا أننا أصبحنا أبطال العالم بعد كل هذا العمل والجهد».



من جانبه، كان روبرتو أيالا قد تحدث عن الواقعة في وقت سابق، محاولاً إنهاء الجدل الدائر حولها، حيث أكد تحمله المسؤولية، لكنه رفض وصف ما حدث باللكمة.



وقال أيالا: «علينا أن نضع حداً لهذه القضية وننهيها. أنا أتحمل المسؤولية، لكنه كان مجرد دفع وليس لكمة كما يتم وصفه، وانتهى الأمر عند هذا الحد».



وأشار مساعد سكالوني إلى أن تصرفه جاء كرد فعل على حديث صدر من أولمو، قائلاً: «كان رد فعل على شيء قاله، لا أكثر. سأعتذر له شخصياً عندما تتاح الفرصة. ما حدث قد حدث، وهذه الأمور وقعت آلاف المرات في كرة القدم».



لكن تصريحات أيالا لم تبدد موقف أولمو، الذي أكد رفضه الاعتذار في ظل استمرار ما وصفه بمحاولة تبرير التصرف بدلاً من الاعتراف به.