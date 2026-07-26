فقد الوسط النهضاوي كبير مشجعي النادي أحمد بن دعيج الدوسري، الذي توفي أمس الأول، وشيعه عدد من النهضاويين وأبناء مدينة الدمام بعد صلاة عصر أمس (السبت)، حيث أديت الصلاة على الفقيد في جامع الفرقان، ودفن في مقبرة الدمام الكبرى.



وعُرف عن الراحل الدوسري حبه وعشقه لنادي النهضة قبل أكثر من 60 عاماً، ويعتبر من أوائل مشجعي نادي النهضة منذ تأسيسه، وقريباً من النادي وحاضراً في جميع مباريات فريق النهضة رغم كبر سنه، رحمه الله. واعتاد النهضاويون على مشاهدته في المدرجات طوال تلك السنين.



وحظي الدوسري بالتكريم من قبل رؤساء نادي النهضة، في مقدمتهم الرئيس الراحل فيصل الشهيل، وكذلك رئيس نادي النهضة السابق لطفي الدوسري، والرئيس الحالي إبراهيم المولد، حيث تم تكريم الدوسري قبل نحو 6 أشهر في مقر النادي.



من جهته، قدم مجلس إدارة نادي النهضة برئاسة إبراهيم المولد أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحل أحمد بن دعيج الدوسري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



كما قدمت جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية تعازيها لعائلة الراحل أحمد الدوسري، وقال رئيس الجمعية أحمد النباط: «إن الراحل كان مثالاً رائعاً في الأخلاق ومحبة الناس، وكان من أبرز مشجعي نادي النهضة عبر التاريخ، وله شعبية واسعة في المدرج النهضاوي».