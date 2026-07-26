كشف تقرير تداول السعودية أن صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية بلغ 238.9 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2026.

ووفقاً للتقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 40.78% من إجمالي المشتريات، و42.06% من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع.



مبيعات السعوديين



وبلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 441.2 مليون ريال، نتيجة لضغوط من المستثمرين الأفراد المتخصصين الذين سجلوا صافي مبيعات بنحو 278.2 مليون ريال، وكبار المستثمرين الأفراد بنحو 159 مليون ريال، ومحافظ الأفراد المدارة بنحو 35.1 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات للمستثمرين الأفراد بنحو 31.1 مليون ريال. في المقابل، بلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 513.7 مليون ريال، بدعم من الصناديق الاستثمارية التي سجلت صافي مشتريات بنحو 720.2 مليون ريال، مقابل صافي مبيعات للشركات بنحو 160.4 مليون ريال، والجهات الحكومية بنحو 43.8 مليون ريال، ومحافظ المؤسسات المدارة بنحو 2.4 مليون ريال.